В Иране подтвердили смерть Лариджани

Тегеран подтвердил смерть Али Лариджани.

Как передает Day.Az, в публикации официального аккаунта Лариджани сообщается, что вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят и "группа ревностных охранников".

Напомним, что сегодня днем министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате израильского удара.