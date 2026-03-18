В Иране подтвердили смерть Лариджани
Тегеран подтвердил смерть Али Лариджани.
Как передает Day.Az, в публикации официального аккаунта Лариджани сообщается, что вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят и "группа ревностных охранников".
Напомним, что сегодня днем министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате израильского удара.
