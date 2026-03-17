Израиль ликвидировал Али Лариджани

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате израильского удара.

Как передает Day.Az, подтверждения от Ирана не поступало.

Ранее иранские СМИ передавали, что сообщения о Лариджани появятся в ближайшее время.

Израильский военный чиновник подтвердил Би-би-си, что глава иранской службы безопасности был целью удара Армии обороны Израиля.

В сообщениях информационных агентств Tasnim и Mehr говорилось, что сообщение будет "опубликовано через несколько минут".

Израиль нанес авиаудар по Лариджани в минувшую ночь, сообщало издание Times of Israel, ссылаясь на израильские официальные лица.

Источники говорил, что еще неясно, был ли секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана убит или ранен в результате удара.

Лариджани был правой рукой убитого в начале войны США и Израиля с Ираном верховного лидера Али Хаменеи и считался одной из ведущих фигур режима после смерти Хаменеи, отмечает Times of Israel.