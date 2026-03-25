Участники поездки в Карабах смогут увидеть разрушения и восстановительные работы - Хари Мицилидис
Участники поездки в Карабах смогут увидеть разрушения и восстановительные работы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил основатель NomadMania Хари Мицилидис, выступая сегодня на ежегодной встрече клуба в Баку.
Он отметил, что Карабах долгое время оставался регионом, недостаточно изученным, и в последние годы в основном был закрыт для зарубежных визитов по соображениям безопасности.
По словам Мицилидиса, члены организации обычно проявляют интерес к сложным и малоизвестным направлениям: "Такие регионы создают определенные вызовы, и мы считаем, что их стоит увидеть".
Хари Мицилидис подробно проинформировал участников об истории Карабаха, Первой и Второй карабахских войнах, разрушении населенных пунктов в период оккупации, Ходжалинском геноциде и превращении сотен тысяч азербайджанцев в вынужденных переселенцев.
Он сообщил, что во время поездки участники смогут на месте наблюдать как разрушения, так и проводимые восстановительные работы.
На встрече также была представлена информация об экспедиционном проекте "Шуша 2026".
Отмечено, что в рамках проекта планируется поездка группы иностранных путешественников на освобожденные от оккупации территории.
Предполагается, что участники экспедиции посетят Агдам, Шушу, Ханкенди и Лачин, где ознакомятся с историей региона, культурным наследием и процессом восстановления.
Основная цель проекта - представить туристический потенциал Азербайджана международной аудитории и повысить интерес к Карабахскому региону.
