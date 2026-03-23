Диспетчер признал ошибку после ЧП с самолетом в Нью-Йорке

Авиадиспетчер аэропорта Ла-Гуардиа в Нью-Йорке заявил о своей ошибке после столкновения самолета с пожарной машиной. Об этом пишет журнал Newsweek, изучивший запись переговоров в диспетчерской, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно записи переговоров, один из диспетчеров назвал произошедшее тяжелым зрелищем, а другой сообщил, что пытался предотвратить аварию. Он отметил, что находился на связи и пытался связаться с участниками инцидента, при этом указал, что до этого была другая чрезвычайная ситуация и признал свою ошибку.

Как следует из записи, перед столкновением автомобиль запросил разрешение на пересечение взлетно-посадочной полосы. Диспетчер сначала одобрил этот запрос, однако через несколько мгновений начал неоднократно требовать остановиться.

Самолет канадской авиакомпании Air Canada столкнулся с пожарной машиной во время инцидента в аэропорту. В результате происшествия двух человек спасти не удалось, еще около десяти пострадали.

Исполнительный директор Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси Кэтрин Гарсия поясняла, что столкновение произошло во время посадки самолета. На борту находились 72 пассажира и четыре члена экипажа, в пожарной машине - два человека. По ее словам, аэропорт будет закрыт как минимум до 14:00 по местному времени, чтобы следователи могли работать на месте происшествия.