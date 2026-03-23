https://news.day.az/world/1823845.html
Самолет столкнулся с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка - ВИДЕО - ФОТО
Свыше 100 человек получили травмы в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada Express с пожарной машиной в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. Об этом 23 марта сообщило издание The News Trending, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"В аэропорту Ла-Гуардия произошло столкновение самолета и пожарной машины ... пострадали пять пожарных и более 100 пассажиров", - сказано в сообщении.
Самолет сильно поврежден, взлетно-посадочная полоса закрыта. Пожарная служба Нью-Йорка объявила в аэропорту тревогу. На месте происшествия работают спасатели, начата операция по ликвидации последствий аварии.
