ДТП в Агджабеди,

В Агджабеди столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории села Хюсюлю Агджабединского района.

По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы.

По данному факту проводится расследование.