Расмуссен заявил о распаде НАТО Решение американского президента вывести войска из Германии и пересмотр размещения ракет Tomahawk говорят о "распаде НАТО". Как передает Day.Az, об этом заявил экс-генсек Североатлантического альянса и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен.
По его мнению, Трамп посеял сомнения в своей приверженности Статье 5 Устава НАТО и защите Европы. "Для европейцев может быть только один вывод: мы должны стоять на собственных ногах и быть в состоянии защитить наш континент самостоятельно", - объяснил он.
Как указал Расмуссен, сейчас весь мир наблюдает "распад НАТО".
