Нетаньяху переговорил с Трампом Премьер-министр Биньямин Нетаньяху разговаривал с президентом США Дональдом Трампом после завершения заседания военно-политического кабинета. Как передает Day.Az, обсуждалась ситуация вокруг Ирана.
Согласно информации Ynet, заседание кабинета и разговор между лидерами прошли на фоне сообщений о прогрессе в переговорах между США и Ираном по соглашению о прекращении войны.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможного заключения сделки с Ираном, заявив, что соглашение может быть достигнуто до его поездки в Китай на следующей неделе.
