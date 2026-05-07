Нетаньяху переговорил с Трампом

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху разговаривал с президентом США Дональдом Трампом после завершения заседания военно-политического кабинета.

Как передает Day.Az, обсуждалась ситуация вокруг Ирана.

Согласно информации Ynet, заседание кабинета и разговор между лидерами прошли на фоне сообщений о прогрессе в переговорах между США и Ираном по соглашению о прекращении войны.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможного заключения сделки с Ираном, заявив, что соглашение может быть достигнуто до его поездки в Китай на следующей неделе.