Автор: Акпер Гасано

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) имеет стратегическое значение для Европы, поэтому ЕС поддерживает усилия Армении по присоединению к этому маршруту, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с совместным заявлением с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Европейского совета Антониу Коштой по итогам саммита ЕС-Армения в Ереване.

"Мы поддержим вашу интеграцию в ключевые транспортные маршруты, такие как Транскаспийский коридор. Этот маршрут имеет стратегическое значение и для Европы, особенно с учетом растущих торговых потоков между нашими регионами. Поэтому сегодня мы запускаем диалог высокого уровня по транспорту, поскольку транспортные сети являются движущей силой конкурентоспособности", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, ЕС и Армения будут развивать сотрудничество по четырем ключевым направлениям: взаимосвязанность, энергетика, цифровизация, а также экономическая поддержка и социальная устойчивость. Безусловно, перед нами яркий пример того, как за внешне прагматичной риторикой скрывается серьезное противоречие между политическими декларациями Брюсселя и реальной архитектурой региональных транспортных проектов, прежде ТМТМ.

Напомню, что Транскаспийский коридор, соединяющий Китай, Центральную Азию, Каспийское море, Южный Кавказ и Европу, не является абстрактной концепцией. Это уже функционирующая транспортно-логистическая система, ядром которой выступает Азербайджан. Именно Баку сыграл ключевую роль как в формировании инфраструктуры маршрута, так и в обеспечении его устойчивости.

Азербайджан является единственным государством Южного Кавказа, имеющим прямой выход к Каспийскому морю и связующим звеном между Центральной Азией и Европой. Без его участия сам маршрут теряет свою физическую целостность. Азербайджан за собственные средства создал современную портовую инфраструктуру, включая Бакинский международный морской торговый порт в Аляте, а также модернизировал железнодорожную сеть.

Ключевым элементом ТМТМ является железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, инициированная и в значительной степени профинансированная Азербайджаном. Этот проект стал первым прямым железнодорожным соединением между Южным Кавказом и Турцией, а далее - Европой. Кроме того, транспортный коридор усиливается энергетическими проектами, включая Южный газовый коридор, что делает Азербайджан стратегическим партнером ЕС не только в логистике, но и в энергетике.

Баку выстроил устойчивые отношения с ключевыми участниками маршрута - Грузией, Турцией и странами Центральной Азии. Таким образом, роль Азербайджана в ТМТМ не просто важна - она определяющая. Без него коридор не может функционировать. На этом фоне заявления о "поддержке интеграции Армении в Транскаспийский коридор" выглядят, мягко говоря, удивительными.

Армения не принимала участия в создании ни одного из ключевых элементов ТМТМ. Более того, она на протяжении десятилетий находилась вне региональных транспортных инициатив. Причины этой изоляции не являются случайными. Они напрямую связаны с политикой самой Армении, которая более четверти века Армения удерживала под оккупацией 20% международно признанной территории Азербайджана.

Соответственно, международные транспортные и экономические проекты обходили Армению именно из-за ее конфликтной политики и нарушения норм международного права. В результате Азербайджан, Грузия и Турция выстраивали региональную инфраструктуру без участия Еревана, формируя новую геоэкономическую реальность. Это то, о чем никогда нельзя забывать Урсуле фон дер Ляйен и иным европейским чиновникам разного уровня.

Напомню также, что в ходе оккупации наших земель со стороны Армении были разрушены наши города и села, совершены многочисленные преступления против мирного населения. Сегодня Азербайджан вынужден направлять миллиарды манатов на восстановление освобожденных территорий - строительство дорог, железнодорожных линий, аэропортов, энергетической инфраструктуры. Это прямое следствие многолетней оккупации наших земель со стороны Армении.

И что мы видим и слышим? Совершенно шокирующие рассуждения Урсулы фон дер Ляйен, по сути своей являющиеся попыткой поддержать не государство-жертву оккупации, а государство, которое более четверти века, не получив никаких санкций против себя со стороны ЕС, являлось оккупантом. И тут неизбежно рождаются аналогии.

Евросоюз активно поддерживает Украину в контексте войны. ЕС выделяет сотни миллиардов евро в качестве поддержки. Однако в случае с Арменией и Азербайджаном мы наблюдаем иную логику. Со стороны ЕС не предпринимались масштабные усилия по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана. При этом, звучат заявления о поддержке интеграции Армении в ключевые проекты, созданные без ее участия.

Армения ведь не добровольно ушла с оккупированных территорий нашей страны. Мы эти земли отвоевали, ценой тысяч погибших шехидов. И это то, о чем, к сожалению, все чаще забывают некоторые политики в ЕС. Фактически, Брюссель пытается встроить Армению в уже существующие транспортные цепочки, не учитывая ни исторический контекст, ни экономическую логику. И это не просто пример пресловутых "двойных стандартов". Это обыкновенный цинизм. Но, уверен, что у Азербайджана есть возможность объяснить чиновникам ЕС неуместность и нереалистичность такого подхода.