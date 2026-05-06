https://news.day.az/world/1832567.html Крокодил съел владельца гостиницы и еще пятерых человек - ВИДЕО В ЮАР 59-летний владелец гостиницы и бара Габриэль Батиста пропал во время сильного ливня. Его автомобиль застрял на затопленном мосту через Крокодиловую реку, куда мужчину смыло в воду. Как передает Day.Az, спустя неделю полиция заметила огромного крокодила.
Крокодил съел владельца гостиницы и еще пятерых человек - ВИДЕО
В ЮАР 59-летний владелец гостиницы и бара Габриэль Батиста пропал во время сильного ливня. Его автомобиль застрял на затопленном мосту через Крокодиловую реку, куда мужчину смыло в воду.
Как передает Day.Az, спустя неделю полиция заметила огромного крокодила.
После отстрела в желудке 4,5-метрового хищника обнаружили части тела человека и кольцо, предположительно принадлежавшее Батисте, и шесть пар обуви разных размеров.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре