Крокодил съел владельца гостиницы и еще пятерых человек

В ЮАР 59-летний владелец гостиницы и бара Габриэль Батиста пропал во время сильного ливня. Его автомобиль застрял на затопленном мосту через Крокодиловую реку, куда мужчину смыло в воду.

Как передает Day.Az, спустя неделю полиция заметила огромного крокодила.

После отстрела в желудке 4,5-метрового хищника обнаружили части тела человека и кольцо, предположительно принадлежавшее Батисте, и шесть пар обуви разных размеров.