Автомобиль врезался в толпу людей в центре Лейпцига

Автомобиль въехал в группу людей в немецком городе Лейпциге. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на собственного репортера на месте событий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на центральной торговой улице города. По информации издания, не менее двух человек получили травмы, не совместимые с жизнью.

В газете Bild также сообщили о восьми пострадавших. По данным журналистов, водитель на большой скорости проехал через центр города. В полиции ситуацию охарактеризовали как "неясную".