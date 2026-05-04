Глава Европейского совета назвал саммит ЕПС на Южном Кавказе вехой на пути к миру

Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), прошедший на Южном Кавказе, стал историческим шагом на пути к миру в регионе.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Европейского совета Антониу Кошта в своем заявлении по итогам саммита.

"Сегодняшний саммит ЕПС был по-настоящему историческим. Впервые ЕПС собралось на Южном Кавказе", - сказал Кошта.

Он отметил, что участие Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в формате видеоконференции придало мероприятию дополнительную значимость.

"Это означает, что данный саммит навсегда запомнится как саммит мира на Кавказе, достигнутый благодаря смелым политическим решениям и терпеливым дипломатическим усилиям", - подчеркнул он.

Кошта отметил, что достижения региона являются важным примером на фоне глобальной нестабильности.

"Эта история мира в Европе, в мире, где, кажется, доминируют эскалация и войны, - это то, что следует отмечать", - сказал он.

По словам президента Европейского совета, данный процесс отражает более широкий европейский подход к урегулированию конфликтов.

"Существует европейский способ действий - через многосторонность, с системой ООН в его основе и с уважением к международному праву", - добавил Кошта.