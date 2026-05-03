Протесты против мигрантов в ЮАР переросли в погромы и грабежи, которые к исходу второго мая привели к убийствам.

Грабежи направлены в первую очередь против предприятий, принадлежащих не гражданам Южной Африки.

Европейские наблюдатели отмечают, что "чернокожий южноафриканец, похоже, способен сразу же распознать не южноафриканского чернокожего".

По соцсетям ходит уже немало видео убийств, в основном убивают нигерийцев. Данные видео мы публиковать не решились.

СМИ ожидают, что погромы приезжих в ЮАР будут продолжаться.