Протесты против мигрантов в ЮАР переросли в погромы и грабежи - ВИДЕО
Протесты против мигрантов в ЮАР переросли в погромы и грабежи, которые к исходу второго мая привели к убийствам.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Грабежи направлены в первую очередь против предприятий, принадлежащих не гражданам Южной Африки.
Европейские наблюдатели отмечают, что "чернокожий южноафриканец, похоже, способен сразу же распознать не южноафриканского чернокожего".
По соцсетям ходит уже немало видео убийств, в основном убивают нигерийцев. Данные видео мы публиковать не решились.
СМИ ожидают, что погромы приезжих в ЮАР будут продолжаться.
