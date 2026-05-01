Опубликованный накануне азербайджанскими СМИ материал пролил свет на масштабную и системную информационную кампанию против Азербайджана. Речь уже не о разрозненных заявлениях или политических жестах, а о выстроенной инфраструктуре влияния, в которой задействованы западные площадки, диаспоральные сети и, как теперь выясняется, финансовые ресурсы из России.

Как передает Day.Az, ключевой фигурой в этой истории выступает бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. В опубликованных видеоматериалах он фактически подтверждает своё участие в кампании против Баку. Более того, он прямо говорит о наличии команды и связей в европейских институтах, упоминая окружение бывшего главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и лично его самого.

Однако наиболее показательной частью является не европейское направление, а финансовая база этой деятельности. Из новых видеокадров следует, что кампания поддерживается за счёт "группы российско-армянских представителей", которые формируют специальный фонд. Цель - обеспечить устойчивое и долгосрочное финансирование информационного давления.

Окампо прямо признаёт: на начальном этапе он получал средства от армянских источников, а затем подключились более структурированные каналы. В частности, речь идёт о "состоятельных представителях армянской диаспоры", часть из которых проживает в России и ведёт международный бизнес. При этом подчёркивается принципиальный момент - анонимность. Участники схемы, по его словам, "не хотят проблем с Россией", а потому предпочитают действовать через закрытые механизмы.

Представляем вашему вниманию текстовую расшифровку:

Луис Морено Окампо: "Доменек"

Неизвестный собеседник: "Доменек?"

Луис Морено Окампо: "Да. Я [...], я так и не научился запоминать фамилии, извините"

Неизвестный собеседник: "Но это кто-то, кого вы наняли?"

Луис Морено Окампо: "Девеса"

Неизвестный собеседник: "Девеса"

Луис Морено Окампо: "Девеса"

Неизвестный собеседник: "Девеса. Но вы..."

Луис Морено Окампо: "Я получил немного денег от армян."

Неизвестный собеседник: "Да"

Луис Морено Окампо: "Итак, армяне в начале, я..."

Неизвестный собеседник: "В США?"

Луис Морено Окампо: "Нет, деньги от армянина из России"

Луис Морено Окампо: "Они не хотят никаких проблем с Россией, чтобы у него были проблемы с Россией. Для них главное - это анонимность"

Неизвестный собеседник: "Хорошо. Но мы говорим о русских за пределами России? Или о русских внутри России?"

Луис Морено Окампо: "Они ездят за границу; у них везде есть интересы, не обязательно внутри России. Некоторые - да, не все. Но я бы сказал, что это происходит конфиденциально"

Луис Морено Окампо: "Возможно, в начале я делал это бесплатно (pro bono). Первый отчёт был сделан бесплатно. Затем я получил поддержку от американского фонда для ведения дела в Международном уголовном суде (МУС). После этого я также почти бесплатно провёл кампанию в социальных сетях. А теперь у них есть группа российских армян, которые создают фонд для финансирования более устойчивой кампании"

Неизвестный собеседник: "Итак, как долго продлится ваш проект?"

Луис Морено Окампо: "Без понятия. Потому что сейчас у нас есть... в армянском вопросе есть группа людей, которые это финансируют. И у нас есть обязательства до мая, [...] но то, чем я занимаюсь..."

Неизвестный собеседник: "К тому же, меньшинство в Армении?"

Луис Морено Окампо: "Нет, группа, которая финансирует..."

Неизвестный собеседник: "[...]. Да, какие-то богатые армяне..."

Неизвестный собеседник: "Но что они делают?"

Луис Морено Окампо: "Потому что они армяне. Потому что они армяне."

Неизвестный собеседник: "Они часть правительства или это НПО? Они такие же люди, как я, или кто?"

Луис Морено Окампо: "Нет, нет, нет. Знаете что? Они живут в России"

В этой логике становится очевидным и круг возможных бенефициаров. Одним из наиболее вероятных источников финансирования может выступать бизнесмен Самвел Карапетян, ранее уже фигурировавший в контексте поддержки незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана. По имеющимся данным, он участвовал в финансировании переселения и инфраструктурных проектов в ранее оккупированном Карабахе, что было частью стратегии закрепления последствий оккупации.

Кроме того, в этом, несомненно, участвовал Рубен Варданян, который, несмотря на заключение в Баку, имеет свой фонд, деятельность которого также направлена на кампанию против Баку и управляется его семьёй в данный момент.

Новые материалы показывают, что подобные практики не исчезли, а трансформировались. Если ранее речь шла о физическом присутствии и создании "фактов на земле", то теперь акцент смещён на информационное и политическое давление. Формируется целая экосистема, где деньги, медиа, политические связи и международные институты работают в единой связке.

Особое внимание заслуживает признание самого Окампо о сроках и обязательствах. Он прямо говорит, что у его команды есть финансирование "как минимум до мая", что указывает на плановый характер кампании.

Отдельно подчеркнём: май - финиш предвыборной кампании в Армении перед парламентскими выборами. На этом фоне всё происходящее выглядит уже не просто как внешняя информационная атака, а как прямая попытка вмешательства в избирательный процесс и внутренние дела этой страны. Тем более что в ранее опубликованных нами кадрах сын Окампо - Томас - фактически признал: одной из целей этой кампании является свержение премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В совокупности всё это свидетельствует о глубоко укоренившейся системе, направленной не только против Азербайджана, но и против региональной стабильности в целом. Использование западных институтов, финансовых потоков из России и диаспоральных структур говорит о многоуровневом характере этой кампании.

Публикуемые материалы фактически вскрывают механизм, который долгие годы оставался в тени. И сегодня становится всё более очевидно: речь идёт не о "ценностной позиции" отдельных политиков, а о вполне прагматичной и оплачиваемой деятельности, где коррупционные деньги продолжают играть решающую роль.

Эта история также наглядно демонстрирует деградацию личности: когда-то известный прокурор Международного уголовного суда фактически превратился в лоббистскую марионетку, обслуживающую гибридные атаки, в которых задействованы как европейские структуры, так и армянские олигархи из России, такие как Карапетян и Варданян. О последнем как раз пойдёт речь в нашем следующем материале.