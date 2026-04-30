Азербайджан примет Всемирный день окружающей среды

Азербайджанская Республика в рамках партнерства с Программой ООН по окружающей среде (UNEP) 5 июня 2026 года проведет в Баку мероприятия по случаю Всемирного дня окружающей среды (WED).

Как сообщили Day.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, мероприятие пройдёт под девизом: "Вдохновляясь природой. Во имя климата. Во имя нашего будущего".

Сообщается, что Азербайджан принял эстафету проведения Всемирного дня окружающей среды на мероприятии, состоявшемся в 2024 году в Республике Корея.

"Учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году Всемирный день окружающей среды является глобальной платформой в сфере экологии, объединяющей миллионы людей.

Азербайджан продолжает деятельность по расширению особо охраняемых природных территорий, сохранению биоразнообразия, восстановлению экосистем и борьбе с изменением климата. Страна, являясь стороной Парижского соглашения, взяла на себя обязательства по сокращению выбросов и расширяет сферу возобновляемой энергетики.

Продолжая динамику, сформированную проведением COP29, Азербайджан посредством данного мероприятия нацелен на дальнейшее укрепление международного сотрудничества и превращение экологических обязательств в практические действия.

Азербайджанская Республика и Программа ООН по окружающей среде приглашают все стороны присоединиться к Всемирному дню окружающей среды и предпринимать совместные усилия во имя защиты окружающей среды", - говорится в сообщении.