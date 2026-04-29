Азербайджан может принять решение о прекращении взаимодействия с Европарламентом

Баку может принять официальное решение о прекращении отношений с Европейским парламентом в ответ на его предвзятую позицию в отношении Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил осведомленный источник.

Азербайджан, который ранее уже фактически приостановил контакты с Европарламентом, рассматривает вариант полного разрыва отношений. В настоящее время этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Отметим, что вынесенный на рассмотрение в Европейском парламенте проект резолюции "Поддержка демократической устойчивости в Армении", несмотря на заявленный характер поддержки, содержит ряд положений, включающих необоснованные обвинения и требования в адрес Азербайджана.