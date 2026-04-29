Азербайджанская нефть подорожала
Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,04 доллара США, или 1,8% и составила 115,89 доллара США.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,94 доллара США или 1,7%, и составила 112,69 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 2,28 доллара США или 2,5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 92,05 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 2,63 доллара США или 2,3% по сравнению с предыдущим показателем и составила 116,42 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.
