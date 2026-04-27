В Индонезии столкнулись два поезда, есть погибшие и пострадавшие

Два поезда столкнулись в провинции Западная Ява, в результате чего 3 человека погибли и еще 29 пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, поезд дальнего следования врезался в хвостовую часть электрички, в результате люди были заблокированы.

По словам очевидцев, некоторые были без сознания.

Местный чиновник отметил, что точное число жертв еще неизвестно.