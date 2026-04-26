Азербайджанский боец победил на турнире Mangu League в Ташкенте

В Ташкенте (Узбекистан) состоялся турнир по смешанным единоборствам Mangu Professional League 2.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский боец Фархад Ахмедов, выступающий в весовой категории до 77 кг, одержал победу над местным спортсменом Джавохиром Латиповым.

Ахмедов уверенно провел поединок и добился победы, успешно выступив на международном турнире.