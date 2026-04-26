https://news.day.az/sport/1830461.html Азербайджанский боец победил на турнире Mangu League в Ташкенте - ФОТО В Ташкенте (Узбекистан) состоялся турнир по смешанным единоборствам Mangu Professional League 2. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский боец Фархад Ахмедов, выступающий в весовой категории до 77 кг, одержал победу над местным спортсменом Джавохиром Латиповым.
Азербайджанский боец победил на турнире Mangu League в Ташкенте - ФОТО
В Ташкенте (Узбекистан) состоялся турнир по смешанным единоборствам Mangu Professional League 2.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский боец Фархад Ахмедов, выступающий в весовой категории до 77 кг, одержал победу над местным спортсменом Джавохиром Латиповым.
Ахмедов уверенно провел поединок и добился победы, успешно выступив на международном турнире.
