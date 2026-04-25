С "сервисным сбором" в ресторанах сталкивался почти каждый - его могут добавить к счету как заранее, так и без предупреждения. Насколько это законно и должны ли заведения заранее информировать об этом клиентов - вопрос, который все чаще вызывает споры и недовольство.

Комментируя эту тему для Day.Az председатель правления Ассоциация отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди отметил, что "сервисный сбор" должен быть четко указан в кассовом чеке и документах.

По его словам, также было бы целесообразно пересмотреть вопрос "сервисного сбора".

Он отметил, что в некоторых заведениях общественного питания добавление к счету 5-15% сервисного сбора без предварительного уведомления вызывает недовольство как у местных потребителей, так и у туристов.

"Это не только финансовый вопрос, но и фактор, влияющий на культуру обслуживания, доверие к рынку и имидж страны в сфере гостеприимства. Согласно законодательству, потребитель должен заранее получать полную и понятную информацию о цене и условиях обслуживания. Закон "О защите прав потребителей" и действующие правила требуют прозрачного указания дополнительных платежей и обеспечения права выбора потребителя.

С учетом налоговых и административных требований все платежи, включая сервисный сбор, должны быть четко отражены в кассовом чеке и документах. Это повышает прозрачность услуг и предотвращает неопределенные и обязательные дополнительные сборы", - сказал он.

Дюбенди подчеркнул, что сервисный сбор либо должен полностью включаться в цену, либо четко указываться в меню, на входе и в счете. При этом, наряду с качеством обслуживания, системы оплаты труда и мотивации персонала также должны быть выстроены более прозрачно и устойчиво.

Напомним, что в Турция с начала 2026 года официально запрещено взимание дополнительной платы под названием "сервисный сбор" в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания.