Как соцсети влияют на развитие детей?

Социальные сети приводят к психологическим и социальным проблемам у детей, а также к снижению интереса к учебе, рассеянности внимания и агрессивному поведению.

Об этом в комментарии для Day.Az заявила исследователь-эксперт Махбуба Мехдиева.

"Эта ситуация особенно опасна в период развития детей, поскольку они более чувствительны к воздействию виртуальной среды. Во многих странах вводятся возрастные ограничения на использование социальных сетей. В Турции обсуждаются такие ограничения для детей младше 15 лет, во Франции действует система родительского согласия, а в Китае установлены лимиты на время, проводимое в интернете. Однако эффективность возрастных ограничений иногда вызывает трудности, поскольку дети могут обходить правила, указывая более старший возраст", - отметила она.

Мехдиева добавила, что родители должны усилить контроль за детьми:

"Необходимо ограничивать ежедневное экранное время, контролировать использование телефона в ночные часы и выстраивать баланс между учебой и отдыхом. В школах следует проводить семинары по цифровой безопасности, а родителям - поддерживать открытое общение с детьми.

Для достижения наилучшего результата государство, общество и семья должны действовать совместно, параллельно реализуя механизмы просвещения и контроля", - подчеркнула эксперт.

Насими Алескерли