В Баку школы и вузы перейдут на дистанционку

Министр науки и образования Эмин Амруллаев подписал приказ о регулировании деятельности образовательных учреждений в Баку в период проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Day.Az, согласно приказу, в период проведения WUF13 - с 17 по 22 мая - в организации учебного процесса в образовательных учреждениях Баку (за исключением дошкольных и интернатных общеобразовательных учреждений) будут внесены некоторые изменения.

Так, для подготовительных групп и начальных классов общеобразовательных школ каникулы будут установлены с 18 по 22 мая (вместо 1-5 мая).

Кроме того, за исключением Пираллахинского, Гарадагского, Сураханского, Сабунчинского и Низаминского районов, в остальных районах Баку занятия в V-XI классах будут проходить с 18 по 22 мая в дистанционной (онлайн) форме.

Также отмечается, что в профессиональных, средних специальных и высших учебных заведениях, расположенных в Баку, обучение в период с 18 по 22 мая также будет организовано в дистанционном формате.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Форум пройдет в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и правительства Азербайджана. Мероприятие объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран.