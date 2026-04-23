В Нидерландах взорвали банкомат при попытке ограбления - ВИДЕО

В Нидерландах злоумышленники при попытке ограбления взорвали банкомат. Как сообщает Day.Az со ссылкой на NU.nl, инцидент произошел во время попытки похитить деньги из устройства. В результате взрыва были повреждены несколько жилых домов вблизи места происшествия. По данным правоохранительных органов, полиция задержала двух подозреваемых.