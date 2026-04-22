Иран не будет участвовать в переговорах с США

Иранская делегация не примет участие в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Иран сообщил Пакистану, утверждает агентство Tasnim.

По данным его источников, решение не присутствовать на переговорах 22 апреля является "окончательным".

Агентство указало также, что Тегеран в настоящее время "не видит перспектив, при которых его участие в консультациях могло бы возобновиться", поскольку США "препятствуют достижению приемлемого соглашения".