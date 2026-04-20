На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости

В связи с наблюдаемой в настоящее время в Баку ветреной погодой на дороге Зыхский круг - Аэропорт на некоторых полосах скорость снижена на 20 км/ч.

Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

Отмечается, что сотрудниками центра на информационных табло активирован знак "сильный ветер".

Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.