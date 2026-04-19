Азербайджан как новый центр развития Евразии

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Азербайджан все заметнее выходит за привычные уже рамки регионального игрока и становится одним из ключевых элементов формирующейся Евразии. Под руководством Президента Ильхама Алиева страна выстраивает многовекторную внешнюю политику, последовательно усиливая позиции сразу в нескольких стратегических направлениях - энергетике, транспорте, логистике и геополитике. Именно этот курс определяет то, как сегодня воспринимается Азербайджан на международной арене. То, что еще недавно воспринималось как потенциал, сегодня уже реальность. Страну больше нельзя недооценивать. Ее замечают - и считаются с ней.

Это не случайность и не везение. Укрепление позиций Азербайджана - результат последовательной политики последних десятилетий: масштабных инвестиций в инфраструктуру, планомерного развития энергетического сектора и выверенного внешнеполитического курса. Сегодня Баку не просто участвует в процессах - он во многом их формирует: прокладывает новые маршруты поставок, создает альтернативные логистические цепочки, предлагает партнерам устойчивые решения в условиях глобальной нестабильности. Географическое положение страны давно считалось ее преимуществом - теперь оно превратилось в полноценный стратегический ресурс.

Усиливающаяся напряженность на Ближнем Востоке стала одним из главных факторов роста азербайджанского влияния. Регион, десятилетиями остававшийся ключевым поставщиком энергоресурсов, сталкивается с рисками для транспортных маршрутов - прежде всего в районе Ормузского пролива. На этом фоне Южный Кавказ и Каспий всё настойчивее рассматриваются как более стабильная и предсказуемая альтернатива. Азербайджан оказывается в центре этой переоценки. Его инфраструктура уже сегодня позволяет обеспечивать поставки энергоресурсов в обход уязвимых зон. Но речь идет не просто о замене одних маршрутов другими. Формируется новая логика энергетической безопасности, где главный принцип - диверсификация. И в этой логике Азербайджану принадлежит одно из центральных мест.

Каспийский бассейн постепенно укрепляет статус одного из наиболее стабильных источников нефти и газа. В отличие от многих других регионов, здесь нет масштабных конфликтов, угрожающих добыче и транспортировке ресурсов. Азербайджан в этой системе играет двойную роль. С одной стороны - значимый экспортер с серьезной ресурсной базой и развитой добывающей инфраструктурой. С другой - активно развивающийся транзитный и логистический хаб. Через страну проходят ключевые энергетические маршруты, соединяющие Каспий с европейскими рынками. При этом Баку не ограничивается существующими проектами: развивает "зеленую" энергетику, продвигает экспорт электроэнергии в Европу. В результате Азербайджан становится важным звеном всей цепочки - от добычи до доставки конечному потребителю.

Одним из главных активов страны является гибкая и сбалансированная внешняя политика. В сложной геополитической среде Баку удается выстраивать отношения сразу с несколькими центрами силы, избегая прямой конфронтации. При наличии разногласий с Ираном сохраняется практическое взаимодействие. Одновременно активно развивается сотрудничество с Турцией и Израилем - в военной, экономической и технологической сферах. Такое балансирование требует высокой дипломатической точности. Но именно оно обеспечивает стране устойчивость там, где другие теряют равновесие.

Отдельного внимания заслуживает Транскаспийский международный транспортный маршрут - Средний коридор, соединяющий Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию. На фоне глобальных торговых сдвигов он становится все более востребованным: предлагает реальную альтернативу традиционным направлениям через Россию или Ближний Восток и обеспечивает гибкие логистические решения. Азербайджан - сердцевина этого маршрута.

Роль Азербайджана давно вышла за рамки экономики и энергетики. Благодаря стратегии Президента Ильхама Алиева страна все более уверенно занимает позицию одного из значимых узлов новой евразийской архитектуры безопасности, где переплетаются интересы сразу нескольких центров силы. Эта роль складывается из трех взаимосвязанных компонентов: энергетическая безопасность - стабильные поставки ресурсов; транспортная связность - маршруты, соединяющие континенты; геополитический баланс - отношения с разными партнерами без критической зависимости от кого-либо одного.

Мир вошел в период глубокой перестройки: прежние энергетические и логистические модели пересматриваются, новые только формируются. В таких условиях выигрывают государства, способные предложить стабильность, гибкость и стратегическое видение. Именно это сегодня демонстрирует Азербайджан. Поэтому его роль как одного из ключевых государств Евразии становится не просто заметной - она становится необходимой.