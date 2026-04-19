Смертельное ДТП произошло в Джалилабаде
В Джалилабаде дорожно-транспортное происшествие привело к гибели одного человека и травмированию двух несовершеннолетних.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла на участке новой автомагистрали Алят-Астара, проходящем через территорию района.
Так, водитель легкового автомобиля марки Hyundai Elantra, двигавшегося в направлении Астары, потерял управление. В результате транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.
Супруга водителя Айтель Абдуррахманова скончалась на месте от полученных травм. Двое несовершеннолетних, находившихся в автомобиле, с травмами различной степени тяжести были доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре