Женская сборная Азербайджана обыграла Андорру в отборе ЧМ

Женская сборная Азербайджана по футболу провела четвертый матч в отборочном раунде чемпионата мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда, выступающая в 3-й группе Лиги С, встретилась со сборной Андорры.

Встреча, организованная на Bank Respublika Arena, завершилась победой подопечных Сиясета Аскерова со счетом 2:0.

В составе нашей сборной голы забили Йелиз Ачар на 12-й минуте и Эсра Манья на 64-й минуте.

В другом матче группы Венгрия одержала победу над Северной Македонией со счетом 7:0.

После этих результатов Венгрия занимает первое место с 10 очками, Азербайджан - второе с 9 очками, Северная Македония - третье с 3 очками, а Андорра - четвертое с 1 очком.