Названо число поврежденных энергообъектов на Ближнем Востоке

С начала совместной военной операции США и Израиля в Иране на Ближнем Востоке были повреждены в общей сложности более 80 объектов энергоинфраструктуры. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, его слова приводит газета Die Neue Zürcher Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Свыше трети из них, пояснил Бироль, имеют серьезные или очень серьезные повреждения. Сроки восстановления работы подобного рода объектов могут затянуться во времени, отметил он. "Потребуется время, огромные усилия и значительные инвестиции, чтобы вернуться к уровню, существовавшему до кризиса", - резюмировал руководитель отраслевого агентства.

На возвращение к довоенному уровню добычи энергоресурсов в охваченном войной регионе, указывал он, потребуется около двух лет. Что касается сроков проведения ремонтных работ на отдельных поврежденных энергообъектах, то они могут составить до полугода и более, констатировал Бироль.