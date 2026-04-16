Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Дорогой брат,

С чувством глубокого потрясения и скорби восприняли известие о гибели и ранении большого числа людей, большинство из которых дети, в результате вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше.

Мы крайне возмущены этим ужасным инцидентом и решительно осуждаем этот акт жестокости, направленный против детей.

Разделяя Ваше горе в эти трудные минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю терпения, раненым - скорейшего выздоровления.

Аллах рехмет элясин!".