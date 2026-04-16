МВФ озвучил приоритеты экономической политики для стран Ближнего Востока и Центральной Азии

Рост инфляции в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии остается повышенным - на уровне около 8%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур в ходе онлайн-брифинга.

"Инфляция в регионе остается повышенной - в среднем около 8%, а ограниченные буферы делают страны уязвимыми к ужесточению глобальных финансовых условий. В этих условиях ключевым приоритетом политики должна стать дисциплинированная и взвешенная реакция. Правительствам следует позволить автоматическим стабилизаторам работать и предоставлять целевую временную поддержку наиболее уязвимым слоям населения", - сказал он.

Азур подчеркнул, что такая поддержка должна финансироваться за счет перераспределения расходов, а не за счет увеличения дефицита бюджета.

"Широкомасштабные субсидии не должны быть восстановлены или расширены. Центральные банки в условиях устойчивой инфляции должны сохранять или ужесточать свою политику. Одновременно финансовым регуляторам необходимо усилить контроль за ликвидностью и валютными рисками", - добавил он.