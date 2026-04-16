Мост Агбенд становится ключевым звеном в региональной логистике

Мост через реку Агбенд полностью готов, и ожидается, что строительство пограничного пункта будет завершено в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, иранская сторона также готовит временную транзитную инфраструктуру на своей территории. После полного завершения проекта сообщение между Персидским заливом и Черным морем станет более эффективным.

Ш. Мустафаев также отметил, что встречи в рамках экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией уже начали организовываться за пределами столиц - в регионах. Это создает дополнительные возможности для более широкого обсуждения как общих, так и региональных вопросов между сторонами.

"Первая встреча в таком формате состоялась в Астрахани в августе прошлого года в рамках 23-го заседания Межправительственной комиссии. Новый подход уже становится позитивной традицией, и в будущем планируется организация встреч в регионах.

На этой встрече была проанализирована текущая ситуация во всех областях азербайджано-российского экономического сотрудничества, подготовлены совместные предложения и приняты соответствующие решения. Подписанный по итогам встречи протокол является важным документом для будущего сотрудничества. Отношения между двумя странами успешно развиваются на основе политической воли глав государств. Особого внимания заслуживают торгово-экономические связи. Так, товарооборот превысил 4,9 миллиарда долларов, а за первые три месяца текущего года этот показатель превысил 750 миллионов долларов. В будущем планируются дальнейшие шаги по увеличению этих показателей", - сказал он.

Было отмечено, что российской стороне выражена благодарность за реализованные на освобожденных территориях проекты. "Как вам известно, Россия создала сервисный центр "КамАЗ" в экономической зоне "Аразская долина". В то же время продолжается строительство со стороны Администрации Астраханской области детского сада в селе Кахризли Губадлинского района", - сказал Ш. Мустафаев.

Было подчеркнуто, что экономический потенциал между Азербайджаном и Россией огромен, и российские компании были приглашены к сотрудничеству в различных областях. Завтра в Баку состоится заседание Азербайджано-российского делового совета. На мероприятии будут организованы презентации с участием бизнесменов.

"Одной из основных областей сотрудничества между двумя странами является транспортно-логистический сектор. Азербайджан расположен на пересечении транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, что повышает стратегическое значение страны. Особую роль в этом играет мост Агбенд. По нему можно будет перевозить грузы в направлении Персидского залива", - добавил Ш. Мустафаев.

Он подчеркнул, что в соответствии с соглашением, подписанным 21 декабря 2024 года о транспортном коридоре "Север-Юг", предусмотрено расширение возможностей в железнодорожной сфере в Азербайджане и строительство линии Решт-Астара на иранской стороне: "Этот проект позволит создать прямое железнодорожное сообщение из России в направлении Персидского залива. Недавняя напряженность в регионе еще раз продемонстрировала важность коридора "Север-Юг". По инициативе Президента Азербайджана созданы условия для перевозки транзитных грузов в направлении Армении. В этих рамках на сегодня перевезено более 26 тысяч тонн грузов, и этот шаг был высоко оценен".