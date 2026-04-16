Килиан Мбаппе установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе вошел в историю Лиги чемпионов, установив уникальное достижение.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, француз стал первым футболистом, которому удалось забить 10 мячей в гостевых матчах одного сезона главного еврокубка.

Юбилейный гол Килиан Мбаппе забил в ответной встрече 1/4 финала против "Баварии". Форвард отличился на 42-й минуте и вывел мадридцев вперед - 3:2.

Однако рекордный вечер не принес "Реалу" продолжения борьбы в турнире. Мюнхенский клуб вырвал победу со счетом 4:3, забив решающие мячи в концовке встречи.

Таким образом, несмотря на исторический рекорд Килиана Мбаппе, мадридский клуб завершил выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, что действующим победителем турнира остается "ПСЖ", разгромивший в прошлогоднем финале "Интер" со счетом 5:0.