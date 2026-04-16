Вниманию пользующихся дорогой Губа-Баку

Плохое состояние некоторых участков автодороги Губа-Баку представляет серьезную опасность для водителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.

На них отчетливо видно, что дорожное покрытие сильно повреждено, образовались глубокие ямы. Это затрудняет движение транспорта и повышает уровень опасности. В результате несколько автомобилей одновременно были вынуждены остановиться на дороге из-за неисправностей.

По данному вопросу глава отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли заявил, что им известно о деформациях, наблюдаемых на автодороге Баку-Губа в направлении столицы.

"Отмечаем, что аналогичная проблема на участке в направлении Губы уже устранена. В настоящее время подготовлены предложения по капитальной реконструкции указанного участка и представлены соответствующим структурам. После выделения финансовых средств планируется начать масштабные работы по реконструкции.

В то же время на данном участке уже ведутся текущие ремонтные работы. Их цель - оперативно устранить деформации, создающие препятствия для движения, и обеспечить безопасность дороги".