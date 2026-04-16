Азербайджанский мугам покоряет Германию

Солисты Международного центра мугама выступают с серией концертов в Германии с 13 по 30 апреля. Проект направлен на популяризацию азербайджанского мугамного искусства на международном уровне и расширение культурных связей.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life в пресс-службе МЦМ.

Концертные программы проходят в нескольких городах Германии, а также в столице Бельгии Брюсселе и городе Лейден (Нидерланды). В рамках мероприятий слушателям будут представлены как классические образцы мугама, так и жемчужины народной музыки. Основная цель программы - донести до зарубежной аудитории богатство мугама и эмоциональную глубину азербайджанской национальной музыки.

Отметим, что подобные международные проекты имеют важное значение для продвижения азербайджанской культуры в мире. Концерты будут реализованы при поддержке культурной платформы Klangkosmos, действующей в немецком городе Кельн.

Данная платформа объединяет более 130 музыкальных коллективов с пяти континентов, представляя культурное разнообразие через музыку. Уже 26 лет ежегодно в течение четырех недель проходят концерты, в рамках которых музыканты из разных регионов мира выступают в Германии, Бельгии и Нидерландах с концертами, мастер-классами и лекциями. Проект также способствует установлению контактов и обмену опытом между представителями различных музыкальных традиций.

Напомним, что в 2019 году Азербайджан в этом проекте представляли директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде (тар) и заслуженный артист Кямран Керимов (нагара). Музыканты выступили в различных городах с 10 концертными программами и провели 5 мастер-классов.