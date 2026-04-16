Юсиф Эйвазов выступил в театре Ла Скала

Народный артист Азербайджана, всемирно известный тенор Юсиф Эйвазов выступил на сцене Ла Скала, исполнив партию Калафа в опере "Турандот" - одну из самых сложных и престижных теноровых партий мирового репертуара, сообщили Day.Az в пресс-службе артиста.

Выступление на сцене миланского театра Ла Скала по праву считается одним из главных событий в карьере оперного артиста.

Выход на сцену Ла Скала требует от артиста не только вокального мастерства, но и абсолютной сценической точности, внутренней собранности и способности соответствовать высочайшим традициям, сформированным десятилетиями.

"Это самая главная сцена в мире - в Милане, в театре Ла Скала. Это невероятно престижно и безумно ответственно", - отметил Юсиф Эйвазов.

Итальянская публика, воспитанная на традициях бельканто, известна своей особой требовательностью и вниманием к каждой детали исполнения - от интонации до драматургии роли.

"Публика здесь очень сложная, ей нужно угодить. Здесь родилось искусство бельканто, и к нему относятся очень ревностно. Придираются к нотам, к фразам, к словам, к верхним нотам - публика очень требовательная", - подчеркнул народный артист.

Партия Калафа занимает особое место в репертуаре Юсифа Эйвазова и по праву считается одной из его визитных карточек. Артист исполнял ее на сценах ведущих театров мира, включая Метрополитен-опера, где дебютировал в этой партии в 2015 году, а также в Лондоне, Санкт-Петербурге, Берлине и на сцене Арена ди Верона.

Нынешняя постановка "Турандот" в Ла Скала осуществлена режиссером Давиде Ливерморе и отличается масштабным сценическим решением и высокой динамикой действия. Пространство сцены находится в постоянном движении, а сложная пластика спектакля требует от артистов не только вокальной, но и физической выносливости.

За дирижерским пультом - Никола Луизотти. В спектакле также заняты Эва Плонка и Марианджела Сицилия.

"Это очень креативная постановка, с большим количеством мизансцен: на сцене много людей, декорации постоянно движутся. Нужно буквально бегать, прыгать и при этом сохранять вокальную точность - постановка непростая", - рассказал артист.

Особое значение, по словам тенора, имеет и уровень партнеров по сцене - тот самый фактор, который формирует единое сценическое дыхание.

"Очень важно, когда рядом с тобой профессионалы с большой буквы - мы связаны друг с другом, делаем общее дело, и от этой слаженности зависит очень многое", - добавил он.