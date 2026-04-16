https://news.day.az/world/1828185.html Белый дом прокомментировал переговоры с Ираном Иран и США ведут продуктивные переговоры, и новый очный раунд переговоров между двумя сторонами, как и первый, может состояться в столице Пакистана. Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. "Мы глубоко вовлечены в эти переговоры.
Белый дом прокомментировал переговоры с Ираном
Иран и США ведут продуктивные переговоры, и новый очный раунд переговоров между двумя сторонами, как и первый, может состояться в столице Пакистана.
Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Мы глубоко вовлечены в эти переговоры. На этой неделе вы напрямую слышали от вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса и президента Дональда Трампа, что эти переговоры являются продуктивными и продолжаются", - заявила Ливитт.
