Белый дом прокомментировал переговоры с Ираном

Иран и США ведут продуктивные переговоры, и новый очный раунд переговоров между двумя сторонами, как и первый, может состояться в столице Пакистана.

Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Мы глубоко вовлечены в эти переговоры. На этой неделе вы напрямую слышали от вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса и президента Дональда Трампа, что эти переговоры являются продуктивными и продолжаются", - заявила Ливитт.