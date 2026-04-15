Телетрап сорвал дверь самолета China Airlines в аэропорту Мельбурна

Телетрап сорвал с петель дверь пассажирского самолета China Airlines - борт отстранили от полетов. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел 14 апреля после прилета лайнера из Тайбэя, Тайвань, в Мельбурн, Австралия. Когда все пассажиры и экипаж покинули воздушное судно, он накренился назад из-за противооткатных упоров. Предполагается, что они могли быть неправильно установлены под колесами стойки шасси. При этом телескопический трап оставался присоединенным к борту.

На видео очевидца попала дверь самолета, которая оказалась практически полностью оторванной от фюзеляжа и повисла в воздухе. Причины инцидента устанавливаются. Авиаперевозчику также предстоит оценить ущерб, причиненный судну в аэропорту.