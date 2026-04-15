Молдова официально выйдет из СНГ в следующем году

Молдова официально выйдет из Содружества Независимых Государств (СНГ) в апреле 2027 года, уведомление уже отправлено.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел республики Михай Попшой.

"После подписания решений о денонсации соглашений, 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении", - сказал он.

Глава МИД Молдовы уточнил, что республика должна покинуть СНГ через год, то есть 8 апреля 2027 года.