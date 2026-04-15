Началась регистрация на Международный ковровый форум 2026 в Баку, который пройдет 1-3 мая при организационном содействии ОАО "Азерхалча" и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Министерства экономики и Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO), сообщили Day.Az организаторы.

Фестиваль начнется 1 мая в Бакинском бизнес-центре с Международного коврового форума, посвященного теме "Ковровая индустрия: создание стоимости, брендинг и интеграция в мировой рынок. От культурного наследия к конкурентоспособному глобальному продукту". Форум соберет ведущих международных экспертов, дизайнеров, производителей, исследователей, экспортёров и представителей творческой индустрии ковровой промышленности.

Регистрация для желающих принять участие в форуме в качестве слушателей по ссылке https://bakucarpetfest.az/2026/forum/ . Количество мест для слушателей форума ограничено.

Второй по счёту Международный Ковровый форум является важной платформой на пути превращения ковров ручной работы из традиционного наследия в устойчивый к глобальной конкуренции продукт. Мероприятие в большей степени фокусируется не на теории, а на практическом бизнес-опыте и успешных международных примерах.

Основные цели и направления форума этого года следующие:

Переход от культуры к бизнесу: ковёр рассматривается форумом не просто как музейный экспонат или образец традиционного искусства, а как высокодоходный коммерческий продукт, который может быть реализован на глобальном рынке.

Современные требования к дизайну: ключевой подход заключается в том, что соответствие ковра современному интерьеру и дизайнерские инновации имеют для международного успеха такое же решающее значение, как и его качество.

Сила повествования: в соответствии с современными требованиями маркетинга, покупателю важен не только продукт, но и культура, труд ткача и мистический смысл стоящий за ковром.

Практический опыт: вместо теоретических лекций в качестве примеров демонстрируются реальные модели продаж и экспорта зарубежных компаний и дизайнеров, уже завоевавших успех на мировом рынке.

В этом году в Форуме в качестве выступающих примут участие вице-президент Международного Совета Музеев (ICOM) и председатель ICOM по ОАЭ Насир Аль Дармаки, исследователь, академик и специалист по устойчивому развитию на уровне сообществ, профессор Мария дель Кармен Авенданьо Рито из Мексики, коллекционер, реставратор и эксперт мирового уровня в области научного изучения древних ковров Лука Эмилио Бранкати из Италии, генеральный секретарь Союза Муниципалитетов Тюркского Мира (TDBB) Фахри Солак, исполнительный директор Kyrgyz Handmade Динара Асанбаева, генеральный директор Maison de l'Artisan (Дома ремесленников) в подчинении Министерства туризма, ремесел и социальной экономики Марокко Тарик Садик, сказавшие свое слово в истории современного ковроткачества и другие.

Форум призван представить практическую дорожную карту как для дизайнеров, так и для производителей с целью повышения экономического потенциала сектора ковроткачества.

