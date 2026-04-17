Азербайджан всегда придерживался концепции обеспечения сбалансированной цены на нефть.

Как передает Day.Az со ссылкой на специального корреспондента Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на Анталийском дипломатическом форуме.

"В принципе, это то, что мы делаем в целях укрепления глобальной энергетической безопасности. И, конечно, как страна-производитель нефти и газа, можно сказать, что мы не столь остро ощущаем последствия кризисов. Однако в то же время мы являемся ответственным участником института ОПЕК+, и там мы всегда на стороне поиска решений различных вопросов, включая кризисы, с которыми мы сталкивались в прошлом. Азербайджан не только вносил активный вклад в эту работу, но и выступал посредником по многим вопросам", - отметил министр.

Он подчеркнул, что распространенное мнение о значительных доходах стран-производителей на фоне высоких цен на нефть не всегда соответствует реальности.

"К слову, высокие цены, при которых иногда создается впечатление, что страны-производители получают значительные доходы, на практике не совсем отражают реальную картину. Дело в том, что нефтедобывающие или углеводородные страны, как правило, имеют суверенные фонды благосостояния, которые также инвестируют в глобальные финансовые рынки и различные активы. И когда фондовые рынки снижаются, мы, конечно, это тоже ощущаем, как и влияние на наш импорт. Иногда складывается мнение, что страны-производители к этому невосприимчивы. Это неправильное представление", - сказал Шахбазов.

Министр также отметил важность обеспечения сбалансированной цены на нефть.

"Мы всегда придерживались концепции обеспечения сбалансированной цены на нефть, что важно как для стран-производителей, так и для потребителей, а также для нефтегазовой отрасли", - заявил он.

Говоря о сотрудничестве с Турцией, Шахбазов назвал его "отличным примером" взаимодействия братских стран в сфере энергетической безопасности.

"И, конечно, наше сотрудничество с Турцией - это отличный пример того, как группа стран, как партнерские и братские страны могут вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности на протяжении многих лет", - отметил министр.

Он напомнил, что реализованные Азербайджаном проекты сформировали ключевую энергетическую инфраструктуру региона.

"Наши проекты, инициированные Азербайджаном, соединили Каспийское море с Черным морем через нефтепровод Баку-Супса, со Средиземным морем - через Баку-Тбилиси-Джейхан, а также газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. И, наконец, Южный газовый коридор длиной 3500 километров", - подчеркнул Парвиз Шахбазов.

Отметим, что сегодня в Анталии начал работу Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026), организованный Министерством иностранных дел Турции под эгидой Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Мероприятие, которое продлится до 19 апреля, проходит в Конгрессно-выставочном центре NEST.