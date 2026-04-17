В Китае выявлен вирус, способный поражать зрение человека

Китайские ученые обнаружили вирус, ранее поражавший водных животных, который, по их данным, может передаваться человеку и вызывать серьезные заболевания глаз.

Как передает Day.Az, речь идет о вирусе CMNV - так называемом нодавирусе скрытой смертности. Как установили исследователи, он способен провоцировать воспалительные процессы в глазах, сопровождающиеся повышением внутриглазного давления и ухудшением зрения, вплоть до его полной потери.

В ходе исследования вирусные частицы были выявлены в тканях глаз пациентов. Установлено, что большинство заболевших употребляли сырую рыбу или морепродукты, либо контактировали с ними без средств защиты.

Ученые подчеркивают, что потенциальный риск не ограничивается одной страной. Вирус CMNV уже обнаружен у 49 видов морских животных, включая крабов и моллюсков, и распространен в различных регионах мира - от Азии до Европы, Африки и Америки.

На данный момент эффективного лечения заболевания не существует. В то же время специалисты отмечают, что вирус уничтожается при термической обработке, поэтому рекомендуют избегать употребления сырой рыбы и морепродуктов.