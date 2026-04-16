Эрдоган поприветствовал шаги к миру на Южном Кавказе

Турция высоко ценит шаги, предпринимаемые для построения мирного будущего на Южном Кавказе.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к участникам 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), проходящей в Стамбуле.

Президент Турции призвал мировое сообщество последовать этому примеру.

"Межпарламентский союз выполняет очень важную функцию уже ровно 137 лет. Я хотел бы еще раз поблагодарить уважаемых членов этого Союза, которые проложили путь к парламентской демократии, руководствуясь концепцией "Демократия для всех". Я высоко ценю миссию Союза, которая основана на расширении возможностей для диалога и сотрудничества, а также на укреплении инициатив, направленных на обеспечение мира и справедливости", - сказал он.