Объявлена команда недели Лиги чемпионов

Официальный аккаунт Лиги чемпионов на странице в социальной сети X опубликовал символическую команду из лучших футболистов нынешней недели соревнования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в список вошли следующие игроки:

Вратарь: Хуан Муссо ("Атлетико" Мадрид).

Защитники: Маркиньос ("ПСЖ"), Деотшанкюль Юпамекано ("Бавария"), Эдуарду Куарежма ("Спортинг").

Полузащитники: Йозуа Киммих ("Бавария"), Мартин Субименди ("Арсенал"), Маркос Льоренте ("Атлетико" Мадрид), Арда Гюлер ("Реал" Мадрид).

Нападающие: Майкл Олисе ("Бавария"), Усман Дембеле ("ПСЖ"), Ферран Торрес ("Барселона").

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является "ПСЖ".