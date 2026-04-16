За что можно получить штраф в метро Баку?

В столичном метрополитене действуют штрафы за нарушение правил, направленных на обеспечение безопасности пассажиров.

Как сообщает Day.Az, эти требования установлены на основе Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики и нормативных правил пользования метро.

В частности, за необоснованное использование устройств безопасности предусмотрены серьезные штрафы. Нецелевое использование связи "пассажир-машинист" или нажатие кнопки остановки эскалатора без причины влечет штраф в размере 200 манатов. Бросание предметов на пути и проникновение в закрытые технические зоны также караются значительными финансовыми санкциями.

Правила поведения в вагонах устанавливаются ЗАО "Бакинский метрополитен". Принудительное открытие дверей или препятствование их закрытию наказывается штрафом в 50 манатов, а самовольное подключение к электрической сети - 70 манатов. Запрещена также перевозка крупногабаритных и опасных грузов.

На станциях и эскалаторах контроль также усилен. Нарушение правил пользования эскалатором влечет штраф в 15 манатов, а нарушения в вентиляционных зонах - 25 манатов. Курение, попрошайничество, несанкционированная торговля и вход в метро в состоянии опьянения влекут административную ответственность.

