Железная дорога Решт-Астара - важная логистическая линия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал вице-премьер России Алексей Оверчук.

По его словам, строительство железной дороги Решт-Астара имеет стратегическое значение с точки зрения формирования международного транспортного коридора "Север-Юг".

"Этот проект является важной логистической линией, соединяющей иранские порты с российскими портами, в том числе и в направлении Балтийского моря и Москвы. Мы находимся в процессе строительства недостающего участка железной дороги Решт-Астара, и считаем, что это важный элемент формирования международного транспортного коридора "Север-Юг". Поэтому мы очень заинтересованы в этом проекте", - сказал А. Оверчук.

Говоря об азербайджано-российских отношениях, вице-премьер отметил, что они очень тесные и многогранные. На уровне глав государств поддерживаются постоянные контакты, в рамках межправительственной комиссии выполняются конкретные задачи.

По его словам, сотрудничество действительно всеобъемлющее.

"На встрече в Зангилане соответствующим ведомствам были даны указания проанализировать структуру торговли и увеличить товарооборот. Это важно для создания новых рабочих мест и совместного развития наших стран", - сказал А. Оверчук.