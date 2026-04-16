Трамп пригласит на переговоры в Белый дом лидеров Израиля и Ливана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна в Вашингтон для переговоров о мире.

Как передает Day.Az, об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"В дополнение к только что сделанному заявлению: я приглашу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна в Белый дом для первых значимых переговоров между Израилем и Ливаном с 1983 года <...>. Обе стороны стремятся к миру, и я верю, что это быстро произойдет", - написал Трамп.

Под "только что сделанным заявлением" он имел в виду свою предыдущую запись о соглашении Израиля и Ливана о прекращении огня на 10 дней. Трамп не уточнил дату приглашения Ауна и Нетаньяху.