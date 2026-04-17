Выяснилось, где и когда могут состоятся переговоры США и Ирана

Переговоры между США и Ираном, вероятно, состоятся в понедельник, 20 апреля, в Пакистане, хотя официально они еще не назначены.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.

По словам чиновника, команда президента Дональда Трампа, которая занимается переговорами, находится в режиме ожидания и готова принять участие. На прошлых выходных прошли несколько раундов переговоров, которые не привели к прорыву, способному положить конец конфликту, отмечает издание.