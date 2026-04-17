Коридор "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) может стать стратегическим экономическим поясом, объединяющим Европу, Ближний Восток и Южную Азию.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальных сетях написал заместитель начальника отдела маркетинга Департамента маркетинговой и тарифной политики ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Зия Мамедов.

Он отметил, что TRIPP можно рассматривать не только как краткосрочную торговую инициативу, но и как долгосрочную стратегическую логистическую платформу, обладающую потенциалом трансформировать региональную связность между Европой, Ближним Востоком, Южной Азией и более широким Каспийским регионом.

"Соединяя Турцию, Ирак, Пакистан, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Азербайджан, а также потенциально более широкие рынки стран Персидского залива и Центральной Азии, коридор может сформировать диверсифицированный торговый маршрут, снижающий зависимость от ограниченного числа традиционных морских узких мест и перегруженных судоходных линий.

В ближайшие годы глобальные цепочки поставок будут все больше ориентироваться на устойчивость, гибкость и диверсификацию маршрутов. В этом контексте TRIPP может стать важной мультимодальной сетью, объединяющей сухопутные и морские маршруты, связывая производственные центры, потребительские рынки, энергетических экспортеров и транзитные хабы в различных регионах", - говорится в публикации.

По словам З.Мамедова, коридор TRIPP обладает рядом долгосрочных преимуществ. Турция может выступать воротами в Европу, открывая доступ к Балканам и Средиземноморью, а Ирак играет ключевую роль сухопутного моста между странами Персидского залива и Турцией. Пакистан обеспечивает прямой выход к Южной Азии и торговым потокам Аравийского моря, в то время как Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар способны увеличить грузопотоки благодаря инвестициям, развитой портовой инфраструктуре и промышленному спросу. Азербайджан выполняет стратегическую связующую роль через Бакинский порт, инфраструктуру Восток-Запад и Средний коридор, а интеграция железных и автомобильных дорог, сухих портов и логистических зон позволит сформировать устойчивую мультимодальную систему. Кроме того, диверсификация маршрутов снижает риски, связанные с геополитической нестабильностью и перегруженными морскими "узкими местами".

По словам замначальника для долгосрочной устойчивости коридора ключевое значение будут иметь гармонизация таможенных систем, конкурентные транзитные тарифы, стабильная трансграничная координация, цифровые платформы отслеживания грузов, постоянные инвестиции в инфраструктуру, предсказуемая торговая политика.

"При эффективной реализации коридор TRIPP может выйти за рамки транспортного маршрута и превратиться в стратегический экономический пояс, объединяющий капитал стран Персидского залива, промышленность Турции, транзитный потенциал Ирака, логистические возможности Азербайджана и доступ к рынкам Пакистана.

В перспективе наиболее успешные коридоры будут не только перемещать грузы, но и способствовать движению инвестиций, развитию производства и укреплению регионального сотрудничества", - заключил он.

Отметим, что 8 августа 2025 года, по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.