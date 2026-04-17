https://news.day.az/society/1828422.html Названа дата выплат пенсий в регионах Азербайджана 14 апреля в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе выплачены пенсии за апрель. Как сообщает Day.Az, в остальных регионах страны, а также для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, выплаты будут произведены 21 апреля. Отметим, что с 21 апреля пенсионеры смогут обналичить средства через банкоматы с помощью банковских карт.
Названа дата выплат пенсий в регионах Азербайджана
14 апреля в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе выплачены пенсии за апрель.
Как сообщает Day.Az, в остальных регионах страны, а также для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, выплаты будут произведены 21 апреля.
Отметим, что с 21 апреля пенсионеры смогут обналичить средства через банкоматы с помощью банковских карт.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре